انت الان تتابع 3 آلاف زائر شهدوا تعامد الشمس على رمسيس الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم، إن معبد أبو سمبل استقبل، خلال تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني، اليوم الجمعة، ما يزيد على 3 آلاف زائر ما بين مصري وأجنبي، بالإضافة لحضور 5 وزراء و23 سفيرا إفريقيا. وأوضح المحافظ أن الاحتفالية، التي نظمتها وزارة السياحة بمناسبة هذا الحدث السنوي، شهدت هذا العام شكلا مميزا ومختلفا بحضور هذا العدد الكبير من الضيوف سواء من كبار المسئولين أو الأجانب وعروض الفرق الفنية ضمن مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون، والبالغ عددها 23 فرقة.

من جانبه، قال وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، إن ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني، تعد ظاهرة متفردة تشير إلى أن المصريين متقدمون منذ قديم الأزل وقادرون على الابتكار. وأضاف الوزير أن مصر دولة آمنة وترحب بزائريها من كل الجنسيات، خاصة أن أسوان عاصمة الشباب الإفريقي، مشيرا إلى فرحة المصريين والسياح