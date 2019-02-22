جمعة يطلب «قوائم سوداء» بالقنوات والمواقع الإرهابية

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طالب وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بإعداد قوائم سوداء محليًا وإقليميًا وعالميًا بالقنوات والمواقع التى تدعم الإرهاب والجماعات الإرهابية، ويتبنون الفكر الإرهابي، ويحرضون على العنف وسفك الدماء، وترويع الآمنين، وتخريب العامر، والإفساد في الأرض، مع اتخاذ كل مؤسسة ما في وسعها من الإجراءات القانونية والإدارية لمحاسبة هؤلاء المجرمين وكف شرهم، وبيان أن خطر هؤلاء الإرهابيين لا يمكن أن يقف عند حدود منطقة بعينها من العالم، محذرا في بيان، اليوم الجمعة، من مواقع الإخوان الإرهابية.
وقال: "مواقع الإخوان الإرهابية تشكل جريمة ضد الإنسانية، لما تقوم به هذه المواقع وتلك القنوات من تحريض صريح على القتل وسفك الدماء والفساد والإفساد واحتراف الكذب والتشويه، مع اعتبارهم الكذب وسيلة مشروعة لتحقيق غاياتهم في الهدم والتخريب وهو ما يخالف الشرع الحنيف". وتابع: "يتطلب ذلك كشف حقيقة هذه
وقال: "مواقع الإخوان الإرهابية تشكل جريمة ضد الإنسانية، لما تقوم به هذه المواقع وتلك القنوات من تحريض صريح على القتل وسفك الدماء والفساد والإفساد واحتراف الكذب والتشويه، مع اعتبارهم الكذب وسيلة مشروعة لتحقيق غاياتهم في الهدم والتخريب وهو ما يخالف الشرع الحنيف".
وتابع: "يتطلب ذلك كشف حقيقة هذه الجماعات العميلة الخائنة، وعناصرها الضالة التي لا تلوي على خلق ولا دين ولا وطن ولا قيم ولا مبادئ، ولا سيما تلك العناصر المأجورة التي أعماها وأضلها عن سواء السبيل حرصها على ما تتلقاه من تمويل وما تحصل عليه مقابل خيانتها لدينها ووطنها، والعمل على كشف طبيعة هؤلاء المنافقين الكذابين الضالين المضلين المفسدين، وتحذير الناس من أكاذيبهم ومغالطاتهم وأباطيلهم وضلالاتهم بالحجة والبرهان، حتى لا يخدع بعض الناس بمعسول كلامهم".
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