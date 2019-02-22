شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: 22 سفيرًا ودبلوماسيًا إفريقيًا شاهدوا تعامد الشمس على رمسيس الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت شعار " أفريقيا واحدة .. قلب واحد" اختتمت وزارة السياحة اليوم الزيارة التى نظمتها لعدد 22 من السفراء والدبلوماسيين الأفارقة بمدينة أبو سمبل، بمتابعة ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمعبد أبو سمبل بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، وقد شهدت ظاهرة التعامد صباح اليوم ما يقرب من 6500 زائر من أجانب من جنسيات مختلفة، ومصريين.

ومن جانبهم أبدى السفراء الافارقة عن سعادتهم برؤية هذه الظاهرة الفلكية الفريدة، التى تعكس عظمة الحضارة الفرعونية وعبقرية الإنسان المصرى القديم، وقاموا بالتقاط الصور التذكارية مع الوزراء أمام معبدى أبو سمبل وبحيرة ناصر.

وكان على رأس الحضور الدكتور خالد العنانى وزير الآثار والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والمهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، و طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، وماجد أبو الخير وكيل اللجنة والسفير ماهر العدوى نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الافريقية، والدكتور مصطفى وزيري الامين العام للمجلس الأعلى للآثار.