محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
نجحت الأجهزة الأمنية، بمحافظتي نجع حمادي وأسيوط، في إتمام الصلح في النزاع القائم بين 4 عائلات، بناء على توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، في الصلح بين العائلات والتوفيق بينهم.
وتم التوفيق والصلح بين جميع الأطراف، وأقروا جميعاً بالصلح النهائي وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية تُنهي خلافات ثأرية بين 4 عائلات بنجع حمادي وأسيوط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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