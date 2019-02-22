قبل دخولها للبلاد.. ضبط 540 ساعة مزودة بهاتف محمول وكاميرات بميناء غرب بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أحبطت إدارة شرطة موانئ بورسعيد بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، تهريب 500 ساعة يد مزودة بهاتف محمول وكاميرا ونظام تحديد الموقع GBS محظور دخولها للبلاد بميناء غرب بورسعيد.

البداية كانت بورود معلومات لإدارة شرطة موانئ بورسعيد بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، مفادها وجود أصناف غير واردة بالمستندات ومحظور استيرادها داخل حاوية مشمولها "إكسسوارات هواتف محمولة" واردة من إحدى الدول الأجنبية إلى ميناء غرب بورسعيد لصالح إحدى شركات التجارة والمقاولات الكائنة بمدينة العريش.

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة "أمنية، جمركية" أسفرت أعمالها عن ضبط "537" ساعة يد عبارة عن هاتف محمول مزود بكاميرا ونظام تحديد الموقع "G.B.S، وبمواجهة كلٍ من "أشرف.ط"، مُستخلص جمركي، "خالد.س"، مُستخلص جمركي أكدا صحة الواقعة، وأنكرا علمهما بوجود مضبوطات مخالفة ومحظور دخولها للبلاد.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

