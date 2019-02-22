بدء صب الخرسانة المسلحة في أساسات (C02) أول برج بالعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ محمد عبدالناصر:

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم البدء فى أعمال صب الخرسانة المسلحة لأساسات البرج الإدارى (C02) بارتفاع 50 متراً، بمنطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وذكر الجزار في بيان اليوم الجمعة، أن أعمال صب أساسات البرج ستستمر 48 ساعة متواصلة، لصب 8500 م3 من الخرسانة المسلحة، من خلال 6 مضخات خرسانية، مؤكدًا أن شركات المقاولات العاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تواصل الليل بالنهار، لإنجاز هذا المشروع القومى الضخم.

وأوضح الجزار، أن البرج الإداري (C02)، هو أول برج يتم صب الخرسانة المسلحة لأساساته، بمنطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر صب الخرسانة المسلحة لأساسات البرج الأيقونى، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 385 متراً، وستستمر أعمال الصب لنحو 3 أيام متواصلة، وهذا يُعد رقماً قياسياً عالمياً.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 385 متراً، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى أحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.