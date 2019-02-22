مصر | "عوضها برمال وأتربة".. سائق يستولي على 41 طن قمح من صوامع الزقازيق

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تمكنت مباحث التموين بالشرقية، من ضبط قائد سيارة نقل بمقطورة لقيامه بالاستيلاء على 41 طنًا من القمح أثناء نقله من ميناء بورسعيد إلى صوامع الزقازيق، وتعويض وزنها بخلط الرمال والأتربة بالقمح.
وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الشرقية، قيام المدعو "أحمد.ح.م"، سن 37، قائد السيارة رقم (169 - ج د ب) تريلا بالمقطورة رقم (ع أ ج - 438 ) ومقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالاستيلاء على كميات كبيرة من القمح أثناء نقله من ميناء بورسعيد الى صوامع الزقازيق، وتعويض وزنها بخلط الرمال والأتربة بالقمح.
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة الأمنية اللازمة أمكن ضبط المذكور حال استقلاله السيارة المُشار إليها محملة بكمية من القمح قدرها ( 41.060 طن ) بدائرة مركز شرطة الزقازيق.
وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد الاستيلاء على كمية من القمح.
وتم سحب عينة من القمح لإرسالها للمعامل المختصة لتحديد نسبة الرمال والأتربة في القمح.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 إرهابيين في قضية اغتيال النائب العام
نفذ قطاع السجون، حكم الإعدام بحق 9 عناصر إرهابية من المحكوم عليهم في قضية اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام السابق، بحضور ممثلي الجهات المعنية وجارٍ تسليم الجثث إلى ذويهم والتصريح النيابة العامة بالدفن.
وكانت محكمة النقض، في نوفمبر 2018، قضت بتأييد حكم الإعدام لـ9 متهمين في قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، كما قضت بتخفيف حكم الإعدام بحق 6 آخرين إلى السجن المؤبد.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في 22 يوليو 2017، بإعدام 28 متهمًا، لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.
وعاقبت المحكمة، 15 متهمًا بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال الذي توفى قبل الفصل في الدعوى.
واستشهد المستشار هشام بركات النائب العام السابق، إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، في يونيو 2015.
ووجهت النيابة للمتهمين، ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها.
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