مصر | داخل ثلاجة بالعبور.. ضبط 50 طن أسماك وكبد غير صالحة للاستهلاك الآدمي

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تمكنت مباحث التموين بالقليوبية، من ضبط 50 طنًا من الأسماك والكبد غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بداخل ثلاجة لحفظ اللحوم بالعبور.
وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية، قيام مالك ثلاجة لحفظ المجمدات بدائرة قسم شرطة العبور، بتخزين كمية كبيرة من الكبد والأسماك المجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع لجنة فنية مشكلة من الطب البيطري ومفتشي الأغذية تم استهداف الثلاجة المُشار إليها وضبط بداخلها: (36) طن "سمك ماكريل"، (14) طن "كبدة"، جميعها غير صالح للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.. كما تم ضبط كل من: "عبدالمسيح.س.ح"، مواليد 1979 المدير المسئول عن الثلاجة، وبمواجهته قرر أن تلك الكمية مخزنة لديهم لحساب إحدى شركات الإستيراد والتصدير كائنة بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة، "رامي.و.م" مواليد، المدير المسئول عن شركة للإستيراد والتصدير (المُشار إليها).. وبمواجهته أقر بما نسب إليه.
وورد التقرير الفني من اللجان المشكلة يتضمن بالكشف على عينات من جميع أنواع الكميات المضبوطة المتحفظ عليها وجد بها سائل انفصالي وتغير في الخواص الطبيعية مع بعض البقع العفنية عليها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 إرهابيين في قضية اغتيال النائب العام
نفذ قطاع السجون، حكم الإعدام بحق 9 عناصر إرهابية من المحكوم عليهم في قضية اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام السابق، بحضور ممثلي الجهات المعنية وجارٍ تسليم الجثث إلى ذويهم والتصريح النيابة العامة بالدفن.
وكانت محكمة النقض، في نوفمبر 2018، قضت بتأييد حكم الإعدام لـ9 متهمين في قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، كما قضت بتخفيف حكم الإعدام بحق 6 آخرين إلى السجن المؤبد.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في 22 يوليو 2017، بإعدام 28 متهمًا، لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.
وعاقبت المحكمة، 15 متهمًا بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال الذي توفى قبل الفصل في الدعوى.
واستشهد المستشار هشام بركات النائب العام السابق، إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، في يونيو 2015.
ووجهت النيابة للمتهمين، ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها.
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