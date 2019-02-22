أخبار مصر | معرض للكتاب بتخفيض 75 ‎%‎ على هامش احتفالية تعامد الشمس في أسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معرض للكتاب بتخفيض 75 ‎%‎ على هامش احتفالية تعامد الشمس في أسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، بمصاحبة المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، وعدد من نواب الشعب؛ معرضًا للكتب المخفضة التي تصدرها وزارة الآثار والذي ينظمه صندوق آثار النوبة على هامش حدث ظاهرة تعامد الشمس على معبد أبو سمبل.

ومن ناحيته قال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المعرض يعرض جميع الكتب الأثرية والعلمية التي تصدرها الوزارة باللغة العربية والإنجليزية، وذلك بتخفيض ٧٥٪؜ لتشجيع القراءة ورفع الوعي الأثري لدي الشعب المصري، وقد لاقي المعرض رواجًا كبيرًا حيث زاره معظم الزائرين بعد حضور ظاهرة التعامد.

جاء ذلك في إطار الاحتفالية التي نظمتها وزارة السياحة لعدداً من السفراء الأفارقة لمدينة أبو سمبل فى ضوء الاحتفال بتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمعبده بأبو سمبل والتي حدثت فجر اليوم الجمعة، والتي تميزت بتضافر كل من وزارات الآثار والسياحة والثقافة لتنظيم هذه الاحتفالية للسفراء الأفارقة؛ خاصة وأن فخامة رئيس الجمهورية أعلن أن مدينة أسوان عاصمة الشباب الأفريقي والتي تأتي في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي للدورة الحالية 2019 واستضافتها لبطولة كأس الامم الافريقية.

وتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني في معبد أبو سمبل هو دليل على عبقرية المصري القديم الهندسية والفلكية والدينية، والذي يتكرر منذ 3000 عام بانتظام لم يختل عام واحد.

والظاهرة غرضها إعلاء شأن الملك في أعين شعبه والشعوب التي حكمتها مصر في ذلك الوقت، والظاهرة عبارة عن تسلل أشعة الشمس عبر ممر طويل حتى تصل إلى هدفها في حجرة "قدس الاقداس"، حيث توجد أربعة تماثيل متلاصقة، فتختار الشمس أن تضيء وجه الملك رمسيس الثاني، كما تضئ معه وجهي تمثالين آخرين وهما تمثال رع حور آخت إله الشمس، وتمثال آمون إله طيبة، أما التمثال الرابع فيحرم من الإضاءة.

والعبقرية الهندسية والفلكية تجلت في الخطوتين السابقتين، أما العبقرية الدينية للمصري القديم فتجلت في الخطوة التالية، وهي حرمان التمثال الرابع من أن تضئ الشمس وجهه، فهو تمثال يمثل الإله بتاح، مندوب آلهة العالم السفلي فلا تصل إليه أشعة الشمس، حيث قدر له أن يعيش في ظلام دامس مثلما هي حالته في العالم المعتم السفلي.

وظاهرة تعامد الشمس في معبد أبو سمبل تتكرر مرتين كل عام الأولى 22 فبراير الساعة السادسة وخمس وعشرون دقيقة، والثانية 22 أكتوبر.