انت الان تتابع بكري: البرادعي حرض على الإرهاب ويستحق الإعدام(فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

هاجم الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، محمد البرادعي، المدير العام السابق لوكالة الطاقة الذرية، لرفضه أحكام الإعدام التي تم تنفيذها، أمس الأربعاء، بحق 9 أشخاص مدانين بقتل النائب العام الراحل هشام بركات. وقال بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، على قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الخميس، إن "البرادعي يستحق الإعدام لأنه حرّض على الإرهاب وعلى مؤسسات الدولة"، مضيفا أنه طالب في جلسات سابقة بمجلس النواب بمحاكمة البرادعي بتهمة تصل للخيانة في 2012، نظرًا لدفاعه عن المتآمرين والعملاء.

"بكري" تابع: "يوم ما قولت كده ثار البعض ضدي لكن الأيام أثبتت صحة كلامي". ونفذت مصلحة السجون، صباح أمس الأربعاء، حكم الإعدام شنقا بحق 9 مدانين باغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، في يونيو 2015، في أثناء خروجه من منزله في منطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وذلك بعد انتهاء جميع درجات التقاضي