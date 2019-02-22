انت الان تتابع الأرصاد تعلن طقس اليوم: برودة وسقوط أمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية حتى الوجه البحري والقاهرة، مائل للدفء على شمال الصعيد نهارا، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم: المدينة: الصغرى العظمى القاهرة 11 19 شبين الكوم 10 18 طنطا