انت الان تتابع هل «التابلت» يعترف بإسرائيل؟.. وزير التعليم يجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تعقيبا على ما أثير بشأن وجود اسم "إسرائيل" بدلاً من فلسطين على تطبيق خريطة التابلت، قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، "تعودنا في الشهور الأخيرة أن يلجأ البعض إلى إطلاق إشاعات ممنهجة وفي توقيتات مدروسة للتأثير على الرأي العام وتضليل الناس بخصوص خطة تطوير التعليم المصري التي لا يحبها لمصر كل من يعادي هذا الوطن". وأضاف وزير التعليم في تصريح له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "في كل مناسبة نحقق فيها نجاحا ملموسا ينقض هؤلاء بوابل من الإشاعات التي تلقى طريقها بسهولة إلى وسائل الإعلام والسوشيال ميديا".
وأضاف "لقد حققنا الكثير في الأسابيع الماضية ونواصل النظام الجديد في رياض الأطفال والأول الابتدائي ووزعنا كل كتب الترم الثاني، وكذلك أوفينا بالوعد ووزعنا كتاب المستوى الرفيع للغة الإنجليزية مع تواصل تدريب السادة المعلمين وتوزيع 460258 تابلت على طلبة الصف الأول الثانوي حتى الآن مع توفر الشبكات والألياف
وأضاف "لقد حققنا الكثير في الأسابيع الماضية ونواصل النظام الجديد في رياض الأطفال والأول الابتدائي ووزعنا كل كتب الترم الثاني، وكذلك أوفينا بالوعد ووزعنا كتاب المستوى الرفيع للغة الإنجليزية مع تواصل تدريب السادة المعلمين وتوزيع 460258 تابلت على طلبة الصف الأول الثانوي حتى الآن مع توفر الشبكات والألياف الضوئية والمحتوى الرقمي في كل ربوع بر مصر!".
ونفى وزير التعليم، ما يثار بأن أجهزة التابلت المصري تعترف بإسرائيل عن طريق خريطة، مشيرا إلى أنها صورة ملفقة، وأنه لا يوجد به محتوى من الوزارة مخزن على التابلت، وأن المحتوى المتاح من بنك المعرفة المصري بعد "تجهيز" التابلت من الوزارة، وأن الصورة المرفقة ممكن الوصول إليها على شبكات الإنترنت لأي شخص من Google Maps.
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