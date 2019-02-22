شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن بعض مناطق مصر الجديدة غدًا‬ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية (النزهة الجديدة - الكوربة - هيليوبولس - سانت فاتيما - منطقة الحجاز ومتفرعاته - جامع الفتح - خلف الكلية الحربية - شارع فريد سميكة - منطقة عين شمس الشرقية والغربية - منطقة المسلة - خارجة المطرية - إبراهيم عبد الرازق - الهايكستب)، وذلك ابتداء من الساعة 10 صباح السبت وحتى الساعة 4 صباح الأحد، نظرا لقيام الشركة بإحلال وتجديد خط المياه قطر 1000 مم بطريق مسطرد القديم، لتحسين الخدمة.

وأهابت الشركة، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.