شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر بـ"تربية المنوفية" يوصى بإعادة النظر فى مناهج ذوى الاحتياجات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، حول توصيات المؤتمر السنوى العلمى الثامن لكلية التربية، والذى نظمته الجامعة تحت عنوان "تربية الفئات المهمشة فى المجتمعات العربية: الفرص والتحديات".

وبحسب بيان لوزارة التعليم العالى اليوم، فقد أكد التقرير أن المؤتمر انتهى إلى العديد من التوصيات، منها: تنويع مصادر التعلم الخاصة بالفئات المهمشة، ودمج تكنولوجيا التعليم وتكنولوجيا الخدمات المساندة فى تعليمهم، وتزويد الجامعات بالتجهيزات والوسائل المناسبة لإتاحة التعليم للفئات المهمشة وذوى الاحتياجات الخاصة.

كما أكد التقرير ضرورة إعادة النظر فى المناهج الدراسية التى يدرسها الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة لتحقيق تنمية مهنية أفضل فى ضوء أهداف التنمية المستدامة وتخصيص مكتبات تلائم احتياجاتهم، وإتاحة واجهة مستخدم خاصة بهم على بوابة بنك المعرفة المصري لتلبية احتياجاتهم التربوية والتعليمية.

وأضاف التقرير أن توصيات المؤتمر انتهت إلى إعداد إستراتيجية على مستوى الدولة لرعاية الفئات المهمشة، وتفعيل دور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في هذا المجال، وإنشاء مركز بكل محافظة لحصر الفئات المهمشة بالتنسيق بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية، فضلًا عن إعداد أدلة إرشادية للمواطن العادي حول التعامل مع الفئات الخاصة.

جدير بالذكر أن المؤتمر ناقش عددًا من الموضوعات، منها: تمكين الأطفال والشباب والمجتمعات العربية فى المناطق المهمشة من التفكير فى حياتهم والسعى من أجل تحقيق حياة كريمة، و كيفية إرشاد وتوجيه نظم التعليم لجعلها أكثر حساسية للأطفال المهمشين، وتطوير مصادر التعلم الخاصة بهم فى وسائل الإعلام المختلفة، والتعاون مع المدارس والهيئات التعليمية والمؤسسات المختلفة والجهات الفاعلة فى تطوير سياساتها وبرامجها للمهمشين، فضلًا عن مبادرات التعليم العالى لتحقيق فرص التعليم لهذه الفئات، وكيفية توظيف المستحدثات التكنولوجية الإعلامية فى تعليم الفئات المهمشة من خلال استخدام صيغ التعليم الحديثة، والتعليم عن بعد، والتعليم المدمج، والمكتبات الرقمية.