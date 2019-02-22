شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط سائق استولى على 41 طن قمح أثناء نقله من ميناء بورسعيد لصوامع الزقازيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت مباحث التموين بالشرقية في ضبط قائد سيارة نقل بمقطورة لإستيلائه على 41 طن من القمح أثناء نقله من ميناء بورسعيد الى صوامع الزقازيق، وتعويض وزنها بخلط الرمال والاتربة بالقمح .

جاء ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواصلة الحملات التموينية لإحكام السيطرة والرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومخازن السلع والمواد غير المرخصة ومكافحة جرائم الغش التجارى.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الشرقية، قيام " أحمد .ح" قائد السيارة رقم (169 - ج د ب) تريلا بالمقطورة رقم (ع أ ج - 438 ) ومقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس، بالإستيلاء على كميات كبيرة من القمح أثناء نقله من ميناء بورسعيد الى صوامع الزقازيق، وتعويض وزنها بخلط الرمال والاتربة بالقمح .

وعقب تقنين الاجراءات وبإعداد الأكمنة الأمنية اللازمة تم ضبط المتهم أثناء إستقلاله السيارة المُشار اليها محملة بكمية من القمح قدرها ( 41.060 طن ) بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة بقصد الاستيلاء على كمية من القمح.

وتم سحب عينه من القمح لارسالها للمعامل المختصة لتحديد نسبة الرمال والاتربه فى القمح، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .



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