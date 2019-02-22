شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تنظم الجزء الثانى من دورة "قادة المستقبل" الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن الجزء الأول من الدورة انتهى بنجاح ملحوظ وتحققت الأهداف المرجوة منه، مشيراً إلى أن المشاركين أشادوا بالمستوى العلمى والعملى فى الجزء الأول من الدورة وورش العمل التى تضمنتها لتبادل الخبرات مع بعض سكرتيرى عموم المحافظات وبعض المحافظين السابقين والأبحاث الجماعية التى قاموا بإعدادها لأهم موضوعات الإدارة المحلية وطرق الارتقاء والتطوير اللازمة لها، ما أدى إلى صقل مهاراتهم المعرفية ورفع وعيهم بكل ما هو جديد بالإدارة المحلية، وقال إن الجزء الثانى من الدورة سيحضره المتدربون الذين اجتازوا الاختبارات التى تم عقدها نهاية الجزء الأول، لافتاً إلى لأن من يجتاز الدورة التدريبية كاملة سيتم ترشيحهم لتولى مناصب قيادية في المحافظات وتعيينهم مساعدين لرؤساء المدن والأحياء.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن الجزء الثانى من الدورة التدريبية ستركز على المستوى المتقدم وآخر التطبيقات فى كل الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات وتنمية مهارات المشاركين فى التخطيط الاستراتيجى والقوانين التى تنفذها المحافظات مثل الخدمة المدنية والمشتريات الجديد والبناء الموحد إضافة إلى صقل مهارات الاتصال والتفكير الإبداعى وتنمية المهارات فى إدارة الأزمات والتفاوض.

وأضاف الوزير أن هدف الخطة التدريبية لمركز سقارة للتدريب التابع للوزارة هو تكوين وتنميـة وصقل مهـارات العاملين بالمحليات فى مجال عملهم بما يـسهم فى تحسين طرق وأساليب الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكوين صف ثان مؤهل يمكن الاعتماد عليه فى تفويض السلطة وتحقيق لا مركزية الأداء والحلول، بالإضافة إلى تمكين العاملين من مسايرة التقدم العلمى والتكنولوجى والإلمام بأساليب العمل، مؤكداً اهتمام الوزارة بتدريب العاملين بالإدارة المحلية على الأعمال التي يقومون بها سواء بالديوان العام للوزارة أو المحافظات بهدف الارتقاء بمستواهم لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة أفضل وأسرع، وذلك فى إطار خطة الدولة للنهوض بالجهاز الإداري للدولة والعمل على تعزيز قدرات ورفع كفاءة العاملين وفى ظل اهتمام القيادة السياسية بالشباب لدفعهم بقوة نحو مستقبل أفضل.