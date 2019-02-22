بدء تنفيذ مشروع تحسين البيئة الصناعية والطاقة بشركة سكر الحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة البيئة، بدء دراسة تنفيذ مشروع تحسين البيئة الصناعية والطاقة بشركة سكر الحوامدية بالتعاون مع المركز القومي للبحوث.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة، أن المشروع يأتي تفعيلاً لبروتوكول التعاون الموقع بين جهاز شئون البيئة والمركز للحد من التلوث الصناعي والعمل على تحقيق التوافق البيئي للمنشاة حتى يونيو 2019 تنفيذا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 و تعديلاته.

وأكدت الوزارة أن المشروع يهدف للعمل على ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية بالصناعة وتقليل التكلفة الاقتصادية للعمليات الصناعية وتطبيق عمليات إعادة الاستخدام والتدوير والاسترجاع، بالإضافة إلى تقليل التلوث البيئي وتحسين ظروف البيئة الداخلية لوحدات المنشآت الصناعية.

ولفتت إلى أن المشروع يهدف لرفع كفاءة محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بالشركة ليكون مطابقا للقانون وتطبيق مفهوم الاستهلاك والإنتاج المستدام كطريق للاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر.

وأشارت إلى أن دراسة مشروع تحسين البيئة الصناعية والطاقة بشركة سكر الحوامدية من قبل الإدارة المركزية لتحسين البيئة الصناعية والطاقة وإجراء التعديلات المطلوبة عليه وتم إنابة المركز القومي للبحوث للبدء فى الخطوات التنفيذية خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2019.