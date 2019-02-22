وزيرة الثقافة: احتفالية تعامد الشمس أظهرت تكاتف مبهر بين مؤسسات الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أشاد وزيرا الآثار والثقافة، باحتفالية تعامد الشمس على تمثال رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل التي نظمتها وزارة السياحة اليوم الجمعة بحضور 22 سفيرًا ودبلوماسيًا أفريقيًا.

وقال خالد العناني وزير الآثار، في تصريحات صحفية على هامش الاحتفالية صباح الجمعة، أن الحدث تميز بتضافر جهود كل من وزارات الآثار والسياحة والثقافة لتنظيم هذه الاحتفالية للسفراء الأفارقة خاصة وأن الرئيس أعلن أن مدينة أسوان عاصمة الشباب الأفريقي والتي تأتي في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي للدورة الحالية 2019 واستضافتها لبطولة كأس الامم الافريقية.

من جانبها رأت إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أن الاحتفالية تعد بداية قوية لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، مشيرة إلى تزامن تعامد الشمس مع العديد من الفعاليات الفنية والثقافية في محافظة أسوان.

وأكدت أن هذه الاحتفالية أظهرت بشكل مبهر تكاتف الوزارات ومؤسسات الدولة لانجاح الحدث.

وتابع الظاهرة، الفريدة وفد كبير من السفراء الأفارقة في مصر يضم 15 سفيرا أفريقيا و7 قائمين بالأعمال لسفارتهم بالقاهرة وعائلاتهم؛ من بينهم سفراء الكاميرون وزامبيا وغينيا وكينيا وأريتريا والجابون؛ فضلا عن آلاف السائحين ووسائل الإعلام العالمية.