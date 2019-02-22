المفتي: تعاون الدولة والمواطنين في مواجهة الإرهاب واجب وطني وديني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أكد مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام أن مواجهة التطرف والإرهاب مسئولية مجتمعية تقع على عاتق كافة أفراد المجتمع، حيث تتكامل فيما بينها لتكون حصنا منيعا أمام جماعات التطرف والإرهاب التي تسعى لنشر سمومها وفسادها في الأرض.

وأضاف مفتي الجمهورية - في بيان اليوم الجمعة-، أن تعزيز المسئولية المجتمعية يعد معيارا مهما ومؤشرا على تطور المجتمع ونموه، وهي مهمة يجب أن تقوم بها المؤسسات التثقيفية والتعليمية المسئولة عن تنشئة المجتمع وخاصة فئة الشباب.

وشدد المفتى على أن تعاون كافة مؤسسات الدولة وأفرادها في نبذ الفكر المتطرف ومحاربته هو واجب وطني وديني، وهي مسئولية تبدأ من الأسرة التي ينشأ فيها الأطفال والشباب وتعد المدرسة الأولى التي يتعلم فيها النشء تحمل المسئولية تجاه الوطن والمجتمع، وهي كذلك مسئولية المدرسة والجامعة والمؤسسات التثقيفية والدينية التي تغرس في النفوس الانتماء للوطن والدفاع عنه كل في موقعه.

وأشار إلى أن دار الإفتاء أخذت على عاتقها أداء هذه المسئولية المهمة من أجل إرساء المفاهيم التي تزيد من التماسك المجتمعي وتعزز المسئولية بين كافة أبناء الوطن، واعتمدت في ذلك على عدة آليات وطرق للوصول إلى أكبر قطاع من الناس.

وأوضح أن دار الإفتاء - ضمن مجهوداتها - عملت على تفكيك الأفكار المتطرفة عبر الفضاء الإلكتروني وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي التي يتابعها ما يزيد عن 7 ملايين ونصف مليون متابع، وكذلك عبر إصدار الكتب ونشر المقالات وإصدار فيديوهات الرسوم المتحركة وغيرها من المجهودات، فضلا عن التواصل المباشر مع الشباب من خلال المجالس الإفتائية التي تعقدها الدار بشكل دوري في مراكز الشباب على مستوى محافظات الجمهورية بالتعاون مع وزارة الشباب.