مصر | "العقوبات واستخراج الرخصة".. كل ما تريد معرفته عن قانون المرور الجديد 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العقوبات واستخراج الرخصة".. كل ما تريد معرفته عن قانون المرور الجديد 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقر مجلس الوزراء، قانون المرور الجديد 2019، والذي يتضمن مع كل القواعد الملزمة للسائقين وكل هذا لكي يتم الالتزام بقواعد المرور ولكي يتم الحد من جميع الحوادث التي أصبحت منتشرة بشكل كبير جدًا خاصة في خلال الفترة الأخيرة وقد قام مجلس الوزراء بإقرار العقوبات على جميع المخالفين لكي يقوم جميع السائقين وصاحبي السيارات بالالتزام بقواعد المرور لكي يتم الحد من حدوث أي حوادث على الطرق.

كيفية استخراج رخصة القيادة للسيارة.

1- أن لا يقل السن عن 18 عام للرخص التي تصدر بغرض الاستخدام الخاص .

2 – أن لا يقل سن قائد السيارة عن 21 عام للرخص التي تصدر بغرض الاستخدام المهنى.

3 – اللياقة الصحية، وذلك من خلال فحص طبي بمراكز معتمدة من الإدارة العامة للمرور.

4 – أن يكون طالب الرخصة حاصل على شهادة تعليمية أو شهادة محو الأمية.

5 – الحصول عى القبول عقب اجتياز دورة تدريبية فى أساسيات القيادة الآمنة باحدى مراكز تعليم القيادة بإدارة المرور.

6 – يتم تحدد قواعد وشروط لازمة لإجراء الاختبار الفنى لقيادة السيارة وحالات الإعفاء منها وتكلفة مصاريف الاستخراج.

7 – يخدع طالب الرخصة الى عمل تحليل للكشف عن المواد المخدرة قبل تسليم الرخصة.

8- يكون طالب الترخيص ليس عليه أحكام فى إحدى الجرائم الجنائية سواء المخدرات أو المخلة بالشرف أو ضبط صاحب الرخصة فى حالة سكر أو الجرائم الإهاربية

9- عدم وجود اى أحكام سابقة فى جريمة قتل أو إصابة بسبب أو أثناء قيادة مركبة.

10- كما يقدم طالب الرخصة 4 صور شخصية 4×6 وشهادتين طبيتين “باطنة ونظر” وصورتين من بطاقة الرقم القومي.

مخالفات المرور

تم تقسيم مخالفات المرور إلى 5 شرائح حيث أنه كل سائق له 30 نقطة مرورية حيث أنه يتم الخصم من خلال هذة النقاط حسب الحوادث التي يقوم بفعلها من خلال عدم الإلتزام بقواعد المرور ومدى خطورتها وكل هذا لكي يتم الحد من كثرة الحوادث التي زادت خلال الفترة الماضية.

قيمة مخالفات المرور حسب القانون الجديد.

1- الاعتداء على رجال المرور : من 300 جنية إلى 1500 جنية

2-تجاوز السرعة المقررة على الطرق : من 300 جنية إلى 1500 جنية

3-ترك مركبة ونجم عنها عطل فى حركة المرور : من 200 جنية إلى 2000 جنية

4-عدم اتباع تعليمات رجل المرور : من 500 جنية إلى 100 جنية

5-عدم وجود طفاية فى السيارة : 300 جنية

6-ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب : من 300 جنية إلى 1500 جنية

7-السير بالمركبة التى تنبعث منها رائحة كريهة : من 500 جنية إلى 1500 جنية

8-التسبب فى تعطيل حركة المرور : من 500 جنية إلى 1500 جنية

9-عدم الاهتمام بالمصابين على الطريق : 1000 جنية

10-عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور : من 300 جنية إلى 1500 جنية

11-السير بدون فرامل : من 300 جنية إلى 1500 جنية

12-عدم الإرشاد عن قائد المركبة فى وقت معين : من 500 جنية إلى 1000 جنية

13-استخراج رخصة قيادة بدلاً من الملغاة : من 1000 جنية إلى 3000 جنية

14-استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار : من 1500 جنية إلى 3000 جني.

وتسعى الحكومة الى وضع مجموعة من المواد القانونية للمرور وتم إرساله إلى مجلس النواب ليتم مناقشته وعرضه على العديد من اللجان داخل المجلس ليتم إقرار القانون الذى يهدف العمل على الحد من حوادث الطرق وإلزام السائقين بقواعد وآداب المرور وتغليظ العقوبات عليهم وفي نفس الوقت أن قانون المرور الجديد ألزم بتركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع فى مركبات الدفع والجر الرباعى، وجميع المركبات التى تصل إليها الحركة من صندوق التروس الرئيسى والمساعد إلى جميع المحاور، وكذلك مركبات النقل الثقيل التى تزيد حمولتها على 7 أطنان, كما يوجد مجموعة من المواد الرادعة فى قانون المرور الجديد، وتندرج كل منها تحت شريحة معينة، ويتم من خلالها وضع عقوبة مالية وحبس المخالف للقواعد، ومنها:

القيادة تحت تأثير المخدرات

تندرج تلك المخالفة تحت الشريحة الخامسة، ويتم خصم 5 نقاط من السائق، فى حالة ارتكاب مخالفة مرورية على الطريق وتوقيع غرامة مالية على قائد السيارة، من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو توقيع إحدى العقوبتين.

تجاوز السرعة 50 كم/س على الطرق

نصت المادة 79 من القانون على أن مخالفات الشريحة الرابعة التى تعاقب المخالف بخصم 4 نقاط، والحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على 4 آلاف جنيه أو إحداهما.

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أقرت المادة 77 من قانون المرور الجديد بتلك المخالفة ضمن الشريحة الثانية من القانون، على أن يتم فيها خصم نقطتين حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه.

عقوبة تعليم القيادة بدون تصريح

عاقبت المادة 79 التى تندرج تحت الشريحة الرابعة، بخصم 4 نقاط من رصيد صاحب الرخصة حال ارتكابها، إضافة إلى الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 4 آلاف جنيه، أو إحدى العقوبات.

قيادة مركبة برخصة قيادة أو تسيير منتهية الصلاحية

تندرج تلك المخالفة تحت الشريحة الثالثة التى يجرى من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما.