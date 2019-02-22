أخبار مصر | ننشر نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 بالقاهرة والمحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 بالقاهرة والمحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بدأ طلاب الصف الثالث الإعدادي، البحث عن موعد إعلان نتائج ملاحق الشهادة الإعدادية، نظرًا لترقب الجميع إعلان النتيجة للاطمئنان على انتهاء مرحلة التعليم الأساسي، بعد الانتهاء من امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية 2019، في كل محافظات مصر.
ومن المقرر أن تبدأ بعدها مرحلة تعليمية جديدة يتحدد من خلالها الطريق الذي سيساعد الطالب على استكمال مرحلة مهمة من الفترة التعليمية والعملية، تتمثل في الانتقال إلى المرحلة الثانوية التي يبدأ منها الطالب تحديد مسار جديد لحياته العلمية، مع تمنياتنا لكل طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي النجاح والتوفيق، والانتقال إلى المرحلة الثانوية وسنوفر لكم الروابط الخاصة، بإعلان النتيجة في بعض المحافظات عبر موقع مديرية التربية والتعليم.
ومرت اختبارات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2019، بسلام بدون أي شكاوى أو مواجهة أي صعوبة في الامتحانات.
ومن ناحيته، نوه مسئول مديريات التربية والتعليم، بأنه تم الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق الإجابات في بعض المحافظات، مثل أسيوط، والإسكندرية، والأقصر، وأسوآن وتم اعتماد نتائجها وسيعمل على سرعة الانتهاء من أعمال الكنترول في باقي المحافظات، ليتم الإعلان عنها في رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019.
وتظهر نتائج الصف الثالث الإعدادى الترم الأول 2019 بعد أسبوع من انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية، حين الانتهاء من عملية تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات، وإعلان أسماء الأوائل على مستوى المحافظة.
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