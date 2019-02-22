أخبار مصر | وزير التربية والتعليم يعلن حلول مشكلة تنسيق رياض الأطفال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التربية والتعليم يعلن حلول مشكلة تنسيق رياض الأطفال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، حلول مشكلة تنسيق رياض الأطفال.

وقال عبر صفحته على "فيس بوك": "وصلتني مئات الرسائل من أولياء أمور الأطفال في الجيزة يشكون من صعوبة إلحاق أبنائهم بالمدارس بسبب الارتفاع الشديد للكثافات بهذه المحافظة بالتحديد، وإن هذه المشكلة من مسؤوليات المحافظة نفسها حيث إن التعليم يدار بشكل لامركزي ولكن استجابةً لقلق الأهالي فقد تشاورت مع قيادات الوزارة والمحافظ الموقر ومدير المديرية وقررنا الأتي:

١) قبول جميع الاطفال من هم في سن الخامسة وأكثر.

٢) فتح قاعات جديده.

٣) رفع الكثافة لعدد٦٠ بموافقة السيد المحافظ.

٤) تشغيل بعض القاعات فترتين.

وسوف يتم تنفيذ هذه الإجراءت (قصيرة المدى) من يوم السبت الموافق ٢٣ فبراير ٢٠١٩ إن شاء الله.

أما الحل "طويل المدى" فسوف نعلنه قريباً كي تنتهي هذه المشكلات من جذورها بإذن الله".