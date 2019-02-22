أخبار مصر | "العصار" يشهد توقيع بروتوكول لإنشاء سوق حضاري بدمياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العصار" يشهد توقيع بروتوكول لإنشاء سوق حضاري بدمياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يشار إلى أن هذا البروتوكول يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي لتحقيق التكامل والتعاون مع جميع الوزارات والمحافظات والقطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمصر-2030 حيث ستقوم شركة الإنتاج الحربي للمشروعات لما لها من خبرات ونجاحات كبيرة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية التي أسندت إليها بإنشاء سوق حضاري على كورنيش النيل بمدينة رأس البر علي أعلي مستوي حيث سيتم تخصيص المساحات الموجودة بالسوق لنقل الباعة الجائلين إليها.
ومن جانبها أعربت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن ثقتها في وزارة الإنتاج الحربي ممثلة في شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة في تنفيذ المشروع بشكل فعال ضمن خطة التطوير القائمة بالمحافظة لحل مشكلة الباعة الجائلين وإعادة الوجه الراقي والحضاري لمدينة رأس البر بالمحافظة خاصة وأن شركة الإنتاج الحربي للمشروعات تقوم حاليًا بتطوير المناطق العشوائية بمنطقتي "شمال وجنوب الصيادين" بمدينة رأس البر بالمحافظة ولها خبرات كبيرة في هذا المجال.
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