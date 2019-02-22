انت الان تتابع بلد الكتاكيت.. هل تعرف سبب تسمية الفيوم بهذا الاسم؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

لا يترك المصريون محافظة دون إطلاق "النكت" على أهلها، بالإضافة إلى وصفهم بما تشتهر به محافظتهم، ولذلك فهم يطلقون على الفيوم "بلد الكتاكيت" ويجهل الكثيرون السبب

تعود تسمية محافظة الفيوم بـ"بلد الكتاكيت" لارتفاع نسبة إنتاجها من الدواجن والبيض بشكل كبير، حتى إنها مصدر البيض والدواجن لجميع المحافظات الأخرى، إذ يبلغ إنتاجها سنويًا 57 مليونا و856 ألف دجاجة، أمّا إنتاج البيض فلا تملك المديرية إحصائية بالعدد، نظرًا لارتفاعه، فيما يجهل الكثيرون سبب إطلاق هذا الاسم على المحافظة ويعتقدون أنّه إهانة كبيرة لأبنائها، غير مُدركين أنّ هذا الاسم يعود إلى تميز نشاط المحافظة في هذا المجال، بالإضافة إلى قدم نشاطها الذي يعود إلى خمسينيات القرن الماضي.

وقال المهندس حسن جودة، وكيل وزارة الزراعة، في تصريحات إلى "التحرير" إنّ تلك التسمية لا تعود فقط إلى تربية الدواجن وإنتاجها، لكن الأساس كان بسبب شهرة المحافظة منذ قديم الأزل بقدوم عدد كبير من الطيور المهاجرة إليها، وكان يأتي إليها السياح من جميع أنحاء العالم لممارسة هواية صيد الطيور، لدرجة أنها أصبحت

وقال المهندس حسن جودة، وكيل وزارة الزراعة، في تصريحات إلى "التحرير" إنّ تلك التسمية لا تعود فقط إلى تربية الدواجن وإنتاجها، لكن الأساس كان بسبب شهرة المحافظة منذ قديم الأزل بقدوم عدد كبير من الطيور المهاجرة إليها، وكان يأتي إليها السياح من جميع أنحاء العالم لممارسة هواية صيد الطيور، لدرجة أنها أصبحت المكان المفضل للملك فاروق ليستمتع بهواية الصيد حتى بنى قصرًا وتحول إلى فندق الأوبرج حاليًا. وأشار إلى أنّ أهالي الفيوم، فلاحون يهتمون كثيرًا بتربية الطيور في منازلهم، ويشيدون مزارع طيور أعلى أسطح منازلهم، لتربية أنواع الطيور المختلفة كالأوز والبط والدوجن والحمام، لأنهم لا يشترون طيورهم من المحال. وتابع أنّه مع مرور الوقت، بدأ أهالي الفيوم يعملون في بيع الطيور المختلفة، حتى أصبحوا يؤسسون مزارع الدواجن في الخمسينيات من القرن الماضي، حتى أصبحت تضم الآن ما يقرب من 5 آلاف مزرعة دواجن لإنتاج البيض والكتاكيت والفراخ البيضاء والبلدى. وكشف عن أنّه لم يتم ترخيص جميع المزارع، وتم ترخيص ربعها فقط، موضحًا أنها يعمل بها ما يقرب من 25 ألف عامل وتتراوح رواتبهم بين 1500 إلى 5 آلاف جنيه حسب نوعية العمل الذي يقوم به داخل المزرعة ودرجة تعليمه، وأصبحت أولى المحافظات في إنتاج الدواجن ويتم بيعها لجميع التجار على مستوى المحافظات، إلا أنهم لم يجربوا التصدير قط، ولا يعلمون إذا كان يتم تصدير منتجاتهم للخارج أم لا. وتابع جودة أنّ عدد المزارع المرخصة التي تخضع لإشراف المديرية بلغ 1700 مزرعة بينهم 1245 تسمين بداري، و455 دجاج بلدي، موضحًا أنّ الطاقة الإنتاجية لهم سنويًا بلغت 57 مليونا و856 ألف دجاجة سنويًا، أمّا إنتاج البيض فلا تملك المديرية إحصائية بذلك. وقال ثابت سيد جمعة، 49 عامًا، مُشرف على إحدى مزارع الدواجن، إن المزرعة الواحدة تضم ما يقرب من 100 ألف دجاجة بياضة، تُنتج ما بين 100 إلى 300 ألف بيضة يوميًا. وأوضح أنّ "البيض" له بورصة يومية متغيرة، وكل يوم يختلف السعر عن اليوم الذي قبله، ويقومون بمتابعة البورصة صباح كل يوم لتحديد سعر البيع". وبين أن البيض يتم بيعه للتجار يوميًا، ثم يوزعونها بمعرفتهم على محال البقالة والسوبر ماركت في المدينة وفي المحافظات الأخرى، أما داخل القرى بالفيوم، فإن جميع النساء تقوم بتربية الدواجن في منزلها، وإذا احتاجت إلى البيض تشتريه من إحدى جاراتها لكنها لا تتجه للمزرعة أبدًا، رغم أنّه نظيف جدًا. وتابع ثابت، أنه يتم شراء الكتاكيت بعناية شديدة، ثم توضع في عنبر "التربية" لمدة 120 يومًا حتى تصير دجاجة تبدأ في إنتاج البيض وتدخل مرحلة "التبشير"، ثم تبدأ مرحلة "الوسط"، وأخيرًا مرحلة الدواجن الكبيرة التي تُنتج أحجامًا وأعدادًا مُختلفة من البيض، وإما يتم فقسه وإنتاج كتاكيت أخرى، أو يتم بيع البيض للتجار، إذ إنه أساسي على موائد الفقراء والأغنياء في مصر. وأكد أنهم يواجهون مشاكل كثيرة خلال هذه الفترة بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف بشكل كبير، وانتشار الأمراض المختلفة التي تقضي على الدواجن، وارتفاع أسعار الأمصال اللازمة لتطعيم الدواجن ضد الأمراض. وأوضح أن مزارع إنتاج البيض مشروع مُربح ويدر دخلًا كبيرا على صاحبه، كما أنه يقضي على البطالة، مشيرا إلى أنّ المزرعة التي يعمل بها تضم أكثر من 50 عاملًا يقومون بأعمال مختلفة داخل المزرعة.

وفي نهاية حديثه، طالب ثابت مسؤولي الزراعة بتشجيعهم، وتوفير الأعلاف لهم بأسعار مخفضة، وطرح الأمصال والأدوية داخل الوحدات البيطرية وبيعها لهم بأسعار مخفضة.

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