شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: صب الخرسانة المسلحة لأساسات برج «C02» بالعاصمة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم البدء فى أعمال صب الخرسانة المسلحة لأساسات البرج الإداري (C02) بارتفاع 50 متراً بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أنه تستمر أعمال صب أساسات البرج، مدة 48 ساعة متواصلة، لصب 8500 م3 من الخرسانة المسلحة، من خلال 6 مضخات خرسانية، مؤكداً أن شركات المقاولات العاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تواصل الليل بالنهار، لإنجاز هذا المشروع القومى الضخم.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن البرج الإدارى (C02)، هو أول برج يتم صب الخرسانة المسلحة لأساساته، بمنطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر صب الخرسانة المسلحة لأساسات البرج الأيقونى، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 385 متراً، وستستمر أعمال الصب لنحو 3 أيام متواصلة، وهذا يُعد رقماً قياسياً عالمياً.

وأشار وزير الإسكان إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، منها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 385 متراً، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.