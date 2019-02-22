شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الكاميرون: الرئيس السيسى رجل أفعال ولديه رؤية واضحة لتنمية أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سفير الكاميرون وعميد السفراء الأفارقة فى القاهرة محمدو لبرنج اليوم الجمعة إن تولى مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الاتحاد الإفريقى فرصة جيدة وطيبة للقارة، خاصة وأن الرئيس السيسى لديه رؤية واضحة وقوية لتنمية أفريقيا.

وأضاف سفير الكاميرون - فى تصريحات صحفية على هامش مشاركته فى متابعة ظاهرة تعامد الشمس على تمثال رمسيس الثانى بمعبد أبو سمبل - أن الإنجازات التى تحققت فى مصر تدل على اهتمام الرئيس السيسى بالتطوير ليس فى مصر فقط بل لأفريقيا كلها؛ مما يؤكد أن ترؤسه للاتحاد الأفريقى سيكون شيئا مهما لكل إفريقيا لأنه يملك الرؤية وقوة الإرادة والجهود لتنفيذ الأهداف.



وتابع قائلا: الرئيس السيسى "رجل أفعال ويملك رؤية واضحة"، مشيرا إلى أنه يعمل فى مصر منذ ما يقرب من 10 سنوات، تابع خلالها التطور والتنمية التى شهدتها مصر بعد تولى الرئيس السيسى المسؤولية.



وأعرب السفير الكاميرونى عن سعادته لمتابعته ظاهرة تعامد الشمس على معبد أبو سمبل؛ مؤكدا أن مصر بها كنوز وآثار جميلة.



وأوضح أن هناك تعاونا كبيرا بين مصر والكاميرون على المستويين الدبلوماسى والثقافي؛ مضيفا: "نتطلع لزيادة التعاون الاقتصادى والاستثمارات بين البلدين".



وحول بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التى تنظمها مصر، أكد السفير الكاميرونى ثقته فى تنظيم البطولة على أفضل وجه؛ معربا عن تمنياته لفوز الفريق الأفضل بالبطولة.



واختتم تصريحاته بالقول إن "الشعب المصرى طيب وجيد ومحب للآخرين".