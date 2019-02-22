شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تنجح فى حل خلاف عائلى بين مصريين بإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف محمد سعفان وزير القوى العاملة، مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا، بحل شكوى مصريين اختلفا على نزاع مالى وعائلى، والتفاوض معهما وديا، حتى لا تتطور الخلافات إلى بلاغات فى الشرطة، حرصا على العلاقة بين أبناء الوطن.

كان الوزير قد سبق وكلف مكتب التمثيل العمالي بأثينا - اليونان بمثل هذه الواقعة منذ أقل من أسبوعين .

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة: إن المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، قام على الفور بالتدخل لحل النزاع المالى والعائلى بين المواطن "هيثم.ح.ش" من محافظة القليوبية، وبين صهره بعد أن وقع الأول على إيصال أمانة لصالح صهره على بياض، وتم تقريب وجهات النظر، وحل الخلاف بصورة ودية، وتم تسليم إيصال الأمانة لوالدة.

وناشد مكتب التمثيل العمالى، العمالة المصرية بعدم التوقيع على إيصالات أمانة أو شيكات تحت أى ضغوط، لأن ذلك يؤثر بالسلب على موقف العامل التفاوضى، عند حدوث خلاف أو نزاع.

ووجه الطرفان الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة ممثلا فى مكتب التمثيل العمالى، والسفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو، على ما قاما به من جهود لحل الخلاف وديا.