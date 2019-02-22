وزير الأوقاف يؤدى خطبة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص عن البرُّ بالأوطَانِ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدى وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة ، اليوم خطبة الجمعة ،بمسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة حول موضوع "البرُّ بالأوطَانِ مِن شمائلِ الإيمَانِ".

تؤدى منابر 180 ألف مسجد بربوع مصر، خطبة الجمعة الموحدة حول موضوع "البرُّ بالأوطَانِ من شمائل الإيمَان"، حيث خصصت الوزارة خطبة للصم والبكم، وأخرى صوتية للدعاة المكفوفين. وطالبت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى، مع استبعاد أى خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

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