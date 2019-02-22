شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تسليم وحدات مشروعى سكن مصر وجنة بالقاهرة الجديدة للحاجزين نهاية 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس عادل عبد العزيز، نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أنه من المقرر بدء استلام عمارات سكن مصر ومشروع جنة من المقاولين اعتبارًا من 30 أبريل المقبل، قبل الموعد المحدد بنحو ستة أشهر.

وأضاف المهندس عادل عبد العزيز، لـ"الخليج 365"، أنه جارى تنفيذ نحو 17 ألف وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بواقع 721 عمارة، و8760 وحدة سكنية بمشروع جنة بواقع 365 عمارة.

وأوضح أن نسبة تنفيذ مشروع سكن مصر تتراوح بين 55% و70% طبقًا لكل موقع، لافتًا إلى أن الموعد النهائى لتسليم مشروع جنة 30 سبتمبر المقبل، لافتًا إلى أن تسليم الوحدات للحاجزين سيبدأ اعتبارًا مع نهاية العام الجارى.

وأشار إلى أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، شدد خلال جولته الأولى لمشروعات الإسكان داخل القاهرة الجديدة، على الاهتمام بالجودة وتسليم المشروعات الجارى تنفيذها فى المواعيد المحددة.