أخبار متوقعة.. اجتماع وزراء خارجية دول جوار جنوب ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

يبدأ اجتماع وزراء خارجية دول جوار جنوب ليبيا، في النيجر، ويضم بجانب ليبيا كلا من السودان وتشاد والنيجر، ضمن أبرز الأخبار المتوقعة اليوم الجمعة، ونعرضها في السطور التالية:

أسوان.. تتجه أنظار العالم إلى معبد الملك رمسيس الثاني (المعبد الكبير) بمدينة أبوسمبل السياحية، جنوبي محافظة أسوان؛ لمتابعة الظاهرة الفلكية الفريدة لتعامد أشعة الشمس داخل قدس الأقداس بالمعبد.

نيامي.. يبدأ اجتماع وزراء خارجية دول جوار جنوب ليبيا، في النيجر، ويضم بجانب ليبيا كلا من السودان وتشاد والنيجر، بهدف التنسيق المشترك لحماية الحدود من الإرهاب والجريمة العابرة وتهريب البشر.

سول.. يعقد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي جلسة مباحثات مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن؛ لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والعلاقات التجارية والثقافية الثنائية.

موسكو.. يجري وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس حول المشكلة القبرصية والعلاقات الثنائية، كما ستتم مناقشة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وموسكو، بجانب التطورات في منطقة شرق البحر المتوسط.

الإسكندرية.. تنطلق فعاليات مهرجان مسرح بلا إنتاج الدولى، في دورته التاسعة، التى تحمل اسم الفنان السكندرى الراحل محمد شرف، على خشبة المسرح الكبير بمكتبة الاسكندرية .

الغردقة .. يعقد الاتحاد العالمي للتايكوندو، الاجتماع الفني لبطولة مصر الدولية للكبار المصنفة G2 تمهيدا لانطلاق منافساتها يومي 23 و24 فبراير الجاري.

الإسكندرية/السويس.. يلتقي فريقا حرس الحدود ومصر للمقاصة، في الثالثة عصرا، على استاد حرس الحدود بالمكس، كما يلتقي فريقا النجوم والمصري، في السادسة مساء، على استاد الجيش بالسويس، في إطار بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.