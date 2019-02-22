أخبار مصر | بعد طرد "عكاشة والسادات".. "سحر وبشر" يلعبان في "الوقت الضايع".. هل سيحرمهما "النواب" من "جنة البرلمان"؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد طرد "عكاشة والسادات".. "سحر وبشر" يلعبان في "الوقت الضايع".. هل سيحرمهما "النواب" من "جنة البرلمان"؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال خلال الجلسة العامة، والمُقرر انعقادها السبت المقبل، مناقشة تقريري لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن إسقاط العضوية عن كل من النائبة سحر عزت الهوارى، إثر الحكم الصادر بحقها بالسجن لمدة 5 سنوات، وكذلك النائب خالد بشر والذي صدرت ضده أحكام واجبة النفاذ، وما بين مصير "سحر وبشر" هناك نائبي طردوا من جنة البرلمان أولهم توفيق عكاشة ولاحقه محمد أنور السادات.

النائب توفيق عكاشة

كانت البداية عند توفيق عكاشة، فخلال الجلسة العامة للبرلمان التي عقدت في 2 مارس 2016، وافق مجلس النواب على إسقاط عضويته بعدما تقدم عشرات الأعضاء بطلبات لإسقاط عضوية النائب عقب مقابلته للسفير الاسرائيلي في القاهرة.

وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، خلال الجلسة آنذاك، إن التصويت على إسقاط عضوية عكاشة بسبب خوضه في أمور تتعلق بالأمن القومي المصري وليس لمقابلته السفير الاسرائيلي.

وكان البرلمان، شكل لجنة داخلية للتحقيق مع عكاشة بعد لقائه السفير الاسرائيلي حاييم كورين، وأوصت اللجنة بحرمانه من حضور جلسات المجلس لمدة سنة، لكن أعضاء البرلمان رفضوا التوصية التي اعتبروها غير كافية وبدأوا التصويت على إسقاط عضوية عكاشة.

النائب محمد أنور السادات

وخلال الجلسة العامة التي عقدت في 27 فبراير 2017، وافق مجلس النواب، على إسقاط عضوية محمد أنور السادات، بموافقة ثلثى أعضاء المجلس، بعد أن تم التصويت "نداء بالاسم"، وكانت اللجنة التشريعية بالبرلمان برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، قد أوصت بإسقاط العضوية عن النائب فى واقعتين؛ الأولى إرساله نسخة من مشروع الجمعيات الأهلية الذى أعدته الحكومة إلى السفارات الأجنبية فى مصر، قبل مناقشة البرلمان له، وذلك بناء على المذكرة التى تقدمت بها الدكتورة غادة والى وزير التضامن الاجتماعي للبرلمان.

أما الواقعة الثانية فهى شكوى تقدم بها 16 نائبا يعترضون فيها على مشروعى القانونين اللذين تقدم بهما السادات وهما الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية، حيث قام بتزوير أسماء بعضهم وإدراجها دون علمهم على المشروعين.

النائب جالد بشر

يناقش البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال خلال الجلسة العامة والمُقرر انعقادها بعد غد السبت مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن إسقاط عضوية خالد بشر من البرلمان حيث أكد التقرير أن "بشر" أصدر العديد من الشيكات بدون رصيد لصالح بنك المصرف المتحد، ضمانًا لمديونية وقروض حصل عليها من البنك، ولم يقم بالوفاء بالمديونية للبنك، وصدر بناء علي ذلك أحكام قضائية واجبه النفاذ ضده بشأن تلك الشيكات التى لا يقابلها رصيد، الأمر الذي جعل المصرف المتحد أن يتقدم بطلب إلي المجلس لإسقاط العضوية وفق الأحكام الصادرة ضده بمناسبة استيلائه على أموال مملوكة للمصرف المتحد، والبنك المركزي المصري.

وأكد التقرير، أن الخطابات المُقدمة للجنة تضمنت صورًا من الأحكام الصادرة من محكمة جنح مركز الزقازيق، وكذلك صورة من الحكم الصادر من محكمة جنح الدقي، ضد النائب خالد بشر لارتكابه جريمة إصدار شيكات بدون رصيد علي النحو المبين بالأرقام بالقضايا أرقام"42782 لسنة 2013... 28731 لسنة 2014...13304 لسنة 2016 و2033 لسنة 2016 و20374 لسنة 2016 جنح مركز الزقازيق، ورقم 15124 لسنة 2015 جنح الدقي"، فيما تضمن التقرير أن اللجنة أتاحت الفرصة للنائب للتسوية مع البنك إلا أن ذلك لم يحدث.

ورأت اللجنة أنه مما لاشك فيه أن صدور أحكام قضائية بعقوبات مختلف لهي دليل علي أن النائب قد استجرأ مخالفة القانون وعدم الانصياع لأحكامه، وبالتالي يفتقد شرط حسن السمعة أيا كان مأل تلك الأحكام، إذ فضلا عن أنه لا يلزم بالضرورة للقول بافتقاد شرط حسن السمعة صدور أحكام بعقوبات جنائية نهائية، وأن الأوراق قد كشفت عن حصول النائب علي مبالغ مالية من المصرف المتحد- كقروض- وحرر شيكات كضمان لذلك بإجمالي 33 مليون وتسعة عشر ألف وسبعمائة وستون جنيها مصريا، وعندما تقدم المصرف المتحد لصرف قيمة تلك الشيكات من البنك المسحوب عليه تبين عدم وجود رصيد للنائب يسمح بصرف تلك الشيكات.

النائبة سحر طلعت

وتناقش ذات الجلسة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن إسقاط عضوية سحر طلعت، أثر الحكم الذي قضته محكمة جنايات اسكندرية الاقتصادية برئاسة المستشار أمير عدلى أمير رئيس المحكمة حضوريًا بمعاقبتها بالسجن لمدة خمسة سنوات لإعلانهم إفلاسهم بالتدليس للامتناع عن سداد ثلاثة قروض قاموا باقتراضها من بنك القاهرة عام 1998بإجمالى 238مليون جنيه.