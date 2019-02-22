شكرا لقرائتكم خبر عن 5 وزراء و23 سفير دولة إفريقية يشاهدون تعامد الشمس بأبوسمبل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع 5 وزراء وهم الآثار والاستثمار والثقافة والسياحة والاتصالات، بالإضافة إلى سفراء 23 دولة إفريقية، ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد أبوسمبل، والتى انطلقت فى تمام الساعة السادسة وعشرين دقيقة، وتستمر لمدة 20 دقيقة، فى ظاهرة فرعونية فريدة تتكرر مرتين فقط كل عام. وكان معبد أبوسمبل استضاف عروض 23 فرقة للفنون الشعبية مشاركة فى المهرجان من مختلف الدول العربية والإفريقية والأجنية بإشراف من الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، علاوة على الفرق المصرية حيث قدمو عروضهم الفنية بصحن معبدى أبوسمبل و التى تبرز التراث الإنسانى والفنى لكل دولة ليختتم المهرجان بعرض فنى بعنوان " أفريقيا شعب واحد ".

















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