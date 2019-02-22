شاهد معجزة تعامد الشمس بمعبد أبو سمبل

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

بدأت اليوم الجمعة، ظاهرة تعامد الشمس بأبوسمبل فى تمام الساعة السادسة وعشرين دقيقة، واستمرت لمدة 20 دقيقة، فى ظاهرة فرعونية فريدة تتكرر مرتين فقط كل عام.

وحضر الحدث 5 وزراء وهم الآثار والاستثمار والثقافة والسياحة والاتصالات، بالإضافة إلى سفراء 23 دولة إفريقية.

وكان معبد أبوسمبل استضاف عروض 23 فرقة للفنون الشعبية مشاركة فى المهرجان من مختلف الدول العربية والإفريقية والأجنية بإشراف من الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، علاوة على الفرق المصرية حيث قدمو عروضهم الفنية بصحن معبدى أبوسمبل و التى تبرز التراث الإنسانى والفنى لكل دولة ليختتم المهرجان بعرض فنى بعنوان " أفريقيا شعب واحد ".