أمطار وبرودة شديدة ليلًا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية حتى الوجه البحري والقاهرة مائل للدفء على شمال الصعيد نهارًا دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

وحسب بيان الهيئة، تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر ما يؤدي اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 19

شبين الكوم 10 18

طنطا 10 19

دمنهور 09 18

الإسكندرية 08 18

بلطيم 08 18

مطروح 08 17

السلوم 07 17

سيوة 04 19

بورسعيد 12 17

دمياط 12 17

الزقازيق 11 18

الإسماعيلية 09 20

السويس 08 19

العريش 11 17

رفح 09 16

رأس سدر 10 18

نخل 04 17

نويبع 14 20

طابا 12 19

كاترين 01 14

الطور 10 19

شرم الشيخ 14 22

الغردقة 13 23

مرسى علم 13 23

الفيوم 11 19

بني سويف 11 20

المنيا 07 20

أسيوط 08 21

سوهاج 08 21

قنا 09 22

الأقصر 10 25

أسوان 10 24

أبوسمبل 10 23

الوادي الجديد 05 23

شلاتين 13 25

أبو رماد 15 24

راس حدربة 15 24

حلايب 16 24