افتتاح السيسي للقمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ الأحد المقبل يتصدر صحف القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أبرزت صحف القاهرة الصادرة اليوم /الجمعة/ نبأ افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال القمة العربية الأوروبية بمدينة شرم الشيخ، بعد غد (الأحد) ، بحضور 24 من زعماء دول الاتحاد الأوروبي وعدد من زعماء الدول العربية وذلك تحت شعار (الاستثمار في الاستقرار).

كما اهتمت الصحف بالاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لتسريع إجراءات تسويق المناطق الاستثمارية والصناعية بالمحافظات، وأبرزت الصحف أيضا إعلان رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة اللواء أحمد عبد اللطيف أن الحكومة ستنتقل بكامل هيئاتها ووزراتها إلى العاصمة الجديدة بحلول منتصف 2020 .

وفي الشأن الخارجي، جاءت تهديدات نصف وزراء حكومة بريطانيا وأعضاء برلمانها بالاستقالة، احتجاجا على سياسات رئيسة الوزراء تيريزا ماي في إدارة ملف الخروج البريطاني من عضوية الاتحاد الأوروبي، في صدر اهتمامات الصحف.

وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد غد أعمال القمة العربية ـ الأوروبية التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ تحت شعار (الاستثمار في الاستقرار) على مدى يومين، بحضور عدد كبير من زعماء دول الاتحاد الأوروبي وزعماء الدول العربية.

ونقلت صحيفة (الأهرام) عن السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة القول إن القمة تمثل جسرا للحوار (العربي - الأوروبي) لمناقشة القضايا التي تواجه المنطقة والعالم بأسره، وبحث سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين، والارتقاء بها في مختلف المجالات، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الطرفين، وفي مقدمتها الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وكذلك ملفات النزاعات، وتطورات القضية الفلسطينية.

وذكرت الصحيفة أن متحدث الرئاسة أوضح أن القمة ستعقد برئاسة الرئيس السيسي، ودونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، مشيرا إلى أنها تعد قمة تاريخية، وتضم أضخم وأرفع تمثيل دبلوماسي على المستوى الرئاسي، ويأتي انعقادها في مصر لدورها المركزي في المنطقة حيث إنها تمثل حلقة وصل ونقطة التقاء للحضارتين العربية والأوروبية، كما يؤكد استعادتها مكانتها الدولية، وتركز جلسات القمة على أهم التحديات التي تواجه الجانبين العربي والأوروبي وكيفية تحقيق الاستقرار في المنطقة ومخاطر الإرهاب، وعملية السلام.

ونقلت صحيفة (الجمهورية) عن السفير إيفان سوركوش، رئيس وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة القول إن أربعة وعشرين من رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، من أصل 28 دولة، سيشاركون في القمة.

وقال - في تغريدة عبر حسابه بموقع التدوينات المصغرة (تويتر) أمس- إن "القادة الأوروبيين مهتمون بقوة بتعزيز التعاون مع جيراننا العرب".

وتحت عنوان (الرئيس يرأس أول قمة عربية أوروبية بشرم الشيخ)، أفردت صحيفة (الأخبار) ملفا خاصا للقمة، وقالت :"قمة تاريخية وحدث استثنائي، هذا ما يمكن أن نصف به أعمال أول قمة عربية أوروبية، والتي ستبدأ أعمالها /الأحد/ القادم على مدى يومين هي تاريخية باعتبارها الأولى، صحيح أن هناك تاريخا طويلا من جولات الحوار العربي الأوروبي والذي يعقد سنويا على المستوى الوزاري ، ولكنه الاجتماع الأول لقادة الدول العربية والأوروبية..إنها حدث استثنائي فقد تم الاتفاق على أن يكون جدول أعمال القمة مفتوحا بدون بنود محددة أو تحضيرات على المستويات الأدنى، كبار المسئولين ووزراء الخارجية".

وأضافت أن القمة دليل مضاف لاستعادة مصر دورها التاريخي، فهي استكمال لرئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، والذي لم يمر عليها سوى أيام قليلة والمشاركة المتميزة للرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا باعتبارها المتحدث الرئيسي في المؤتمر.

ونشرت صحيفة (الأهرام) أن وزير الخارجية سامح شكري التقى أمس مع عضو مجلس النواب الأمريكى السابق "ستيف إسرائيل"، الذي يشغل منصب مدير معهد السياسة والشئون العالمية بجامعة (كورنيل) الأمريكية، وتركز اللقاء على مناقشة مختلف جوانب العلاقات المصرية الأمريكية.

ونقلت الصحيفة عن المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، القول إن اللقاء شهد نقاشا حول العلاقات المصرية الأمريكية وضرورة مواصلة دعمها من جانب مختلف الدوائر الأمريكية، حيث أكد الطرفان أهمية العلاقات الثنائية وتقديرهما لمقدار الالتزام من قبل الجانبين نحو تطوير تلك العلاقات فى كافة المجالات.

وعن نشاط الحكومة، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا أمس لمتابعة ما تم تنفيذه بشأن المناطق الاستثمارية والصناعية بالمحافظات، بحضور وزراء: الاستثمار والتعاون الدوليّ، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، ورئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء وجه بسرعة توفير المستحقات المالية للهيئة الهندسية التى تتولى عملية التنفيذ للمناطق الاستثمارية، مع البدء فى تسويق هذه المناطق، حتى قبل الانتهاء من تنفيذها؛ تمهيدا لبدء التشغيل.

بدورها، نقلت صحيفة (الأخبار) عن وزيرة الاستثمار سحر نصر القول - خلال الاجتماع - إن طرح هذه المناطق تم بالفعل منذ أكثر من شهر، ولدينا حتى الآن ثلاث شركات ستقوم بدور المطور الذي سيتولي المناطق الاستثمارية، لافتة إلى أن المنطقة الاستثمارية بكل من القليوبية وميت غمر عليهما إقبال كبير، وسيتم التعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ للترويج وسرعة التشغيل لمنطقة الصف بالجيزة.

وأشارت إلى أن الوزيرة أوضحت أن المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر تتخصص في صناعات الألومنيوم والحديد، في حين تتخصص المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها في الصناعات الزراعية والخدمات والعديد من الورش المتخصصة، ويشمل مشروع إنشاء المناطق الاستثمارية بمدينة الصف واحة للحرف اليدوية علي مساحة 10 آلاف متر مربع.

وذكرت صحيفة (الجمهورية) أن اللواء أحمد عبداللطيف رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة أعلن أن الحكومة المصرية ستنتقل بكامل هيئاتها ووزاراتها إلى العاصمة الجديدة بحلول منتصف 2020 . مؤكدا أنه "ليست لدينا رفاهية الوقت وملتزمون بالجدول الزمني المحدد للمشروع".

ونقلت الصحيفة عن عبداللطيف قوله - خلال مؤتمر صحفي أمس للإعلان عن إنشاء مركز للتحكم الإلكتروني بالحي الحكومي بالتعاون مع شركة عالمية متخصصة - إن مشروع العاصمة الجديدة يتم تمويله ذاتيا بعيدا عن موازنة الدولة العامة ، وهذا توجه رئيسي منذ إعداد الدراسات الخاصة بالمشروع في فبراير 2016، "حيث اشترطنا ذلك عند تأسيس الشركة"، موضحا أن مشروع العاصمة في حالة تحقيق أرباح ستصب في موازنة الدولة لأن كل المساهمين في المشروع من الجهات الحكومية وبذلك ندعم موازنة الدولة وليس عبئا عليها.

وذكرت صحيفة (الأهرام) أن السفير أبو بكر حفنى مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، والسفير يسرى خليل نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول حوض النيل التقيا مع وفد كليات القادة والأركان لعدد من الدول الإفريقية، والذى ضم أعضاء من تنزانيا وكينيا وأوغندا وبوروندى وزامبيا ورواندا.

وأضافت الصحيفة أن مساعد وزير الخارجية رحب بالوفد الزائر، مشيدا بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر والدول الإفريقية، ونوه بعمق التعاون مع الأشقاء الأفارقة فى جميع المجالات، بما فيها مجالات الكهرباء والرى والزراعة بين مصر والدول الإفريقية الصديقة، كما قام باستعراض الركائز الأساسية للرؤية المصرية خلال فترة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى فى 2019.

وفي شأن آخر، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعرب عن تقديره وإعجابه بما شاهده من معروضات عسكرية بالجناح المصري بمعرض (أيديكس 2019)، المقام بمدينة أبوظبي والذى اختتمت فعالياته أمس.

وذكرت الصحيفة أن ذلك جاء خلال تفقد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والفريق الركن حمد محمد ثانى الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، معروضات وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، حيث أشاد بالتكنولوجيا المتقدمة التى وصلت إليها وزارة الإنتاج الحربي في مجال التصنيع العسكري، التى تعكس الطفرة الصناعية التي وصلت إليها مصر فى الفترة الأخيرة.

اقتصاديا، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، شهد توقيع اتفاقية بين مركز الصادرات الروسي وأكبر وأهم مصنع في روسيا، لتصنيع الأوناش الثقيلة ومعدات الرفع الخاصة بالموانئ لإقامة مشروع مماثل في المنطقة الصناعية الروسية فور تشغيلها.

واشارت الصحيفة إلى أن الفريق مهاب مميش يستكمل جولته الثانية في مدينة سان بطر سبرج خلال زيارته لدولة روسيا الاتحادية، حيث التقى بأحد أهم المستثمرين الروس الذي يعمل في مجال صناعة الأوناش الثقيلة، واجتمع مميش وسيرجي بوكروفسكي نائب الرئيس التنفيذي لشركة SMM وهي الأهم من نوعها في روسيا في هذا المجال والتي تتمتع بحجم صادرات عالمية ضخمة.

أما صحيفة (الأخبار) فأبرزت نبأ تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني في معبده بمدنية أبوسمبل بأسوان خلال الساعات المقبلة، وهي الظاهرة التي تحدث مرتين سنويا، مشيرة إلى تفقد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان استعدادات المدينة للاحتفال العالمي بالظاهرة الفريدة، وتوجيهه برفع مستوى النظافة وزيادة الإجراءات الأمنية بمنطقة المعبد. وقد تزين المعبد هذا العام باستقبال الزوار المتوقع ان يصل عددهم هذا العام إلى ٣ آلاف من مختلف دول العالم.

ونقلت الصحيفة عن وزيرة السياحة الدكتورة رانيا مشاط تأكيدها الحرص على استقبال ضيوف مصر خاصة من الدول الافريقية والاحتفاء بهم تزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الافريقي، مشيرة إلى أنه سيحضر الاحتفالية هذا العام 40 سفيرا أجنبيا منهم 27 إفريقيا وزوجاتهم تأكيدا على العمق الإفريقي لمصر وتعزيز خطط مصر للترويج لمقاصدها السياحية في القارة السمراء.

خارجيا، أبرزت صحيفة (الأهرام) الأزمة التي تشهدها بريطانيا حاليا، حيث يواجه حزب (المحافظين) الحاكم، وحزب المعارضة الأساسى (العمال)، تهديدات بتقديم المزيد من النواب استقالاتهم احتجاجا على إدارة الحزبين لملف الخروج من الاتحاد الأوروبى (البريكست)، إضافة إلى عدد آخر من القضايا.

وذكرت الصحيفة أن النائبة المستقيلة من حزب المحافظين هايدى آلان قالت أمس إن "ثلث نواب حزب المحافظين فاض بهم الكيل من توجهات الحزب". لافتا إلى أن رفض رئيسة الوزراء تريزا ماى استبعاد خيار الخروج من الاتحاد الأوروبى بدون اتفاق أو "سيناريو حافة الهاوية"، يشكل نقطة الخلاف الرئيسية بين ماى وبين الكثير من نواب حزب المحافظين وأعضاء الحكومة.

وأضافت أن هناك عدة أسماء بارزة في حزب المحافظين ألمحت إلى أنها بصدد الاستقالة إذا لم تستبعد ماي خيار الخروج بدون اتفاق قبل نهاية الشهر الجارى، ومن بين الأسماء المحافظة التى قد تستقيل، وزيرة العمل والمعاشات آمبر راد، والنائبان البارزان جاستين جريينج، وفيليب لى.