حيرت العالم.. 10 معلومات عن ظاهرة تعامد الشمس على معبد أبوسمبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تحتفل مصر، اليوم الجمعة، بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبد أبوسمبل بمحافظة أسوان، بمشاركة آلاف من السائحين والمسئولين.

ويرصد الخليج 365" 10 معلومات عن الظاهرة ومنها:

1ـ تتعامد الشمس مرتين كل عام يوم 22 فبراير ويوم 22 أكتوبر، لمدة 20 دقيقة على وجه رمسيس الثاني.

2ـ تعد ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني، حدثا فريدا ينتظره عشاق مصر في كل مكان بالعالم.

3ـ تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني، دليل على عبقرية الفراعنة الهندسية والفلكية والدينية التي حيرت العالم، بجانب إعلاء شأن الفرعون في أعين الشعوب التي حكمتها مصر في ذلك الوقت،

4ـ جرى اكتشاف ظاهرة تعامد الشمس عام 1874، عندما رصدتها المستكشفة "إميليا إدوارذ" والفريق المرافق لها، وسجلتها في كتابها المنشور عام 1899 بعنوان "ألف ميل فوق النيل".

5 ـ تخترق أشعة الشمس الممر الأمامي لمدخل المعبد بطول 200 متر حتى تصل إلى قدس الأقداس.

6 ـ توجد منصة تضم رمسيس الثاني وبجواره تمثال الإله رع حور أخته والإله آمون وتمثال رابع للإله بتاح.

7ـ توجد روايتان لتعامد الشمس أولها: أن القدماء المصريين صمموا المعبد بناء على حركة الفلك لتحديد بدء الموسم الزراعي وتخصيبه، وثانيها: أن هذين اليومين يتزامنان مع يوم مولد رمسيس الثاني ويوم جلوسه على العرش.

8ـ كان الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس قبل عام 1964 يومي 21 فبراير و21 أكتوبر، ومع نقل المعبد إلى موقعه الجديد، تغير توقيت الظاهرة إلى 22 فبراير و22 أكتوبر.

9ـ اكتشف معبد أبوسمبل بين رمال الجنوب، أول أغسطس عام 1817، على يد المستكشف الإيطالي جيوفانى بيلونزي.

10ـ شيد رمسيس الثاني معبد أبوسمبل، وشيد بجواره معبداً لمحبوبته زوجته الملكة نفارتاري.

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