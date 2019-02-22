"بيلبس نص كم في الشتا".. "ليالي" تطلب الخلع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقامت "ليالي م."، (27 سنة)، ربة منزل، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها الخلع من زوجها "علاء س."، (36 سنة)، نقاش، بعد زواج دام لمدة عام، مبررة دعواها: "في الشتاء بيلبس هدوم خفيفة وفي الصيف بيتقل".

قالت "ليالي" في دعواها التي حملت رقم 5275 لسنة 2018، إنها تزوجت من "علاء" زواجًا تقليديًا عن طريق بعض الأقارب المقيمين معهم بنفس المنطقة، وبعد التعرف عليه أعجبت بشخصيته التي جعلتها تتمسك بالزواج منه وبالفعل تمت الخطبة ولم يمر إلا شهران وانتقلا للمعيشة سويا بعش الزوجية".

وتابعت أمام محكمة الأسرة: "عشنا حياة زوجية سعيدة حتى تغير سلوك زوجي، وظهرت صفاته الغريبة التي جعلتني أخافه"، مشيرة إلى أنها حاولت التقبل والعيش معه لكنها لاحظت بأنه يتظاهر بتلك الصفات أمام الآخرين.

تشتكي الزوجة: "بيخرج الشارع في الشتاء بنص كوم وفي الصيف بكوم طويل وملابس ثقيلة لكن ذلك التصرف أصبح يزعجني كثيرًا والناس يتحدثون معي عن سلوك زوجي وكلما تكلمت معه يزداد في العناد ويفعل ما يحلو له، شعرت بالإحراج الشديد من بعض الجيران الذين أطلقوا عليه، لقب علاء المجنون".

تختتم "ليالي": لم أتحمل تصرفاته وأسلوب حياته بتلك التصرفات، موضحة أنها هربت لمنزل أسرتها، وعندما علم والدها بالوضع طالب الزوج بالمناقشة لكنه تصرف بأسلوب غير لائق وأثناء المحادثة أهان والدها.

لجأت الزوجة إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس لرفع دعوى خلع ضده والتخلص منه، وحملت رقم 5275 لسنة 2018، ومازالت الدعوي منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها.