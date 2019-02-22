شكرا لقرائتكم خبر عن المرور تتصدى لفوضى الموتوسيكلات وتضبط 826 مركبة مخالفة بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور حملات مرورية، بالتنسيق مع كل إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لضبط الدراجات البخارية المخالفة.

وأسفرت جهود الحملات عن تحرير 826 مخالفة متنوعة لدراجات بخارية، وحجز 285 دراجة بخارية مخالفة، للحد من العمليات الإرهابية التى تُسْتَخْدَم فيها تلك الدراجات.