اليوم.. وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:​ يؤدي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صلاة الجمعة، اليوم بمسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة. ومن المقرر أن يلقي وزير الأوقاف، خطبة الجمعة، التي تدور حول "البر بالأوطان من شمائل الإيمان".​

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