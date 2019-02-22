أخبار مصر | "كرم كردي" يرسل رسائل قصيرة على هواتف "الصيادلة" لحثهم للمشاركة في الانتخابات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كرم كردي" يرسل رسائل قصيرة على هواتف "الصيادلة" لحثهم للمشاركة في الانتخابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل المرشح على منصب نقيب الصيادلة، الدكتور كرم كردي، رسائل قصيرة على هواتف جميع الصيادلة، تدعوهم للمشاركة الإيجابية في العملية الإنتخابية.

وجاء نص الرسالة:"مهمتنا في خطر.. شارك في انتخابات نقابة الصيادلة" وانتهت بشعار حملته الإنتخابية "لم الشمل".

وأثارت الرسائل جدلا بين أوساط الصيادلة لإرسالها لهم في يوم واحد، وعن كيفية الحصول على أرقام هواتفهم، إلا أن مصدر بالنقابة أكد فى تصريحات صحفية، أن النقابة توفر أسطوانة ببيانات الصيادلة لكل المرشحين وليس مرشح بعينه.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات على يوم 1 مارس على منصب نقيب الصيادلة و12 مقعدًا بمجلس النقابة العامة للصيادلة، هم نصف عدد أعداد مجلس النقابة.

ويترشح فى الانتخابات على منصب نقيب عام الصيادلة 13 مرشحًا، أبرزهم الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة والمحبوس حاليًا على ذمة قضية، والدكتور كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة، والدكتور ثروت حجاج عضو مجلس النقابة العامة، والدكتور وائل علي عضو مكتب تنفيذى بالاتحاد الدولى للصيادلة