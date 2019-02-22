شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. مؤتمر صحفى لوزير التعليم العالى بشأن استضافة مصر لوكالة الفضاء الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، غدًا السبت، مؤتمرًا صحفيًا بمقر الوزارة، بشأن استضافة مصر لوكالة الفضاء الأفريقية، التى أقرها المجلس التنفيذى للاتحاد الأفريقى فى 8 فبراير الجارى، ويأتى هذا القرار تتويجًا للجهود العلمية والفنية الحثيثة التى قام بها فريق وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على مدار عام ونصف.
وشارك وزارة التعليم العالى فى هذه الجهود، كافة الجهات المعنية بالدولة، من خلال اللجنة الممثلة التى ضمت فى عضويتها ممثلين عن وزارة الدفاع، والهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، ووزارة الخارجية، وهيئة الرقابة الإدارية، وقطاع الأمن الوطنى ووزارة الاتصالات، بحضور أعضاء اللجنة.
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