شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعلن قبول جميع الأطفال من سن الخامسة وأكثر بمدارس الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وصلتني مئات الرسائل من أولياء أمور الأطفال في الجيزة يشكون من صعوبة إلحاق أبنائهم بالمدارس بسبب الإرتفاع الشديد للكثافات بهذه المحافظة بالتحديد. وأوضح أن هذه المشكلة من مسؤوليات المحافظة نفسها، حيث أن التعليم يدار بشكل لامركزي ولكن إستجابةً لقلق الأهالى فقد تشاورت مع قيادات الوزارة والمحافظ ومدير المديرية وقررنا الأتي: ١) قبول جميع الأطفال من هم فى سن الخامسة وأكثر. ٢) فتح قاعات جديدة. ٣) رفع الكثافة لعدد60 بموافقة المحافظ. ٤) تشغيل بعض القاعات فترتين. وأضاف وزير التعليم، سيتم تنفيذ هذه الإجراءت "قصيرة المدى" من يوم السبت الموافق ٢٣ فبراير، أما الحل "طويل المدى" سنعلنه قريباً كي تنتهي هذه المشكلات من جذورها.

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