شكرا لقرائتكم خبر عن 6 خطوات للتقدم لحج الجمعيات الأهلية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة التضامن الاجتماعى تلقى طلبات الراغبين من أعضاء الجمعيات الأهلية للحصول على تأشيرات حج الجمعيات من خلال الحصول على الاستمارات من الجمعيات الأهلية أو إدارات الشئون الاجتماعية المختلفة بجميع المحافظات، وذلك حتى 7 مارس.

”الخليج 365” ينشر تقريرًا معلوماتيًا عن كيفية التقدم لحج الجمعيات الأهلية لموسم العام الجارى فى نقاط محددة:

1- الحصول على استمارة الحج من الجمعيات الأهلية أو إدارات الشئون الاجتماعية.

2- كتابة جميع بيانات الحاج وعمره.

3- يرفق مع الاستمارة صورة الرقم القومى وتكون سارية مدة لا تقل عن 6 أشهر.

4- تقدم الاستمارة والرقم القومى للجمعية لتقوم بتقديمها إلى إدارة الشئون الاجتماعية المختصة.

4 - يتم تسجيل الطلبات على بوابة الحج الموحدة المصرية ولا يسمح للعضو بالتسجيل إلا فى جهة واحدة، سواء حج الداخلية أو الجمعيات أو السياحة.

5- يتم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزيًا لاختيار الحجاج الفائزين وفقاً لحصة الحج المخصصة.

6- ألا يكون قد سبق تأدية مناسك الحج من عام 2014 وما بعدها.