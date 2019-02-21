شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الكينى يشيد فى اتصال هاتفى مع السيسى بتطور العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي ،مساء اليوم ، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الكيني أوهورو كينياتا ، الذي تقدم إلى الرئيس بالتهنئة على نجاح القمة الأفريقية الأخيرة بأديس أبابا برئاسة الرئيس السيسى.

وأشاد "كينياتا" بالتطور المتواصل في مسار العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا، معرباً عن تقديره الكبير لمصر وشعبها وقيادتها، ومنوهاً إلى وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى ، أكد خلال الاتصال الأهمية الخاصة التي يوليها للتشاور مع الرئيس كينياتا، وذلك في ضوء العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها كينيا، منوهاً إلى حرص مصر على العمل على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما التبادل التجاري والاستثمار.

وتباحث الرئيسان حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية والملفات المتعلقة بالاتحاد الأفريقي، وتم التوافق في هذا الصدد حول تعظيم التنسيق والتشاور وتبادل وجهات النظر بين الجانبين خلال عام الرئاسة المصرية، لا سيما فيما يتعلق بأولويات العمل داخل الاتحاد سواء المؤسسية أو السياسية أو التنموية.

وأضاف "راضي" أن اللقاء تناول أيضاً استعراض سبل تحقيق التكامل الاقتصادى والتنموي بين دول حوض النيل، حيث تم التوافق حول أهمية الانخراط في حوار بناء وفعال من أجل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين دول حوض النيل.