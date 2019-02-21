شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تستعرض خطة شركة الورق الأهلية بالأسكندرية لإقامة محطة صرف صناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، اليوم الخميس، بجولة تفقدية في شركة الورق الأهلية بالأسكندرية لاستعراض خطة الشركة لإقامة محطة صرف الصناعي متطورة تعمل على تدوير المياة وترشيد استهلاكها بشكل يحمي البيئة ويحافظ على الموارد الطبيعية وذلك في ووجهت الوزيرة المسئولين بالشركة بسرعة تصحيح أوضاع الشركة للحد من التلوث والحفاظ على البيئة.

وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال الجولة، التي رافقها فيها النائب صلاح عيسى ،عضو لجنة الطاقة والبيئة والنائب سامح السايح ، عضو مجلس النواب، أعمال إصحاح الوضع البيئي للمصنع ومدى إلتزامه بالاشتراطات البيئية وقامت بتحرير بعض المخالفات بسب عدم التزام الشركة ببعض قواعد السلامة البيئية مطالبة بتصحيح الوضع في خلال أسبوع على أن يتم متابعة الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الموضوع لاحقا.

ومن المقررأن يقوم برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة بتمويل إنشاء محطة الصرف الصحي المتطورة لشركة الورق الأهلية والتي تقوم بإعادة تدوير المياة المستخدمة في العملية الصناعية وترشيد استخدامها بشكل يحافظ على البيئة ويحمي الموارد الطبيعية.

واستعرضت الوزيرة ،سياسة الجودة والسلامة البيئة التي تطبقها الشركة والمشروعات الجديدة التى تمت بالفعل، وجهودها لتوفيق الأوضاع البيئية كما تفقدت خطوط الانتاج بالشركتين ووحدات المعالجة بها، وآليات الحد من مصادر التلوث، مؤكدة أن مراعاة البعد البيئي في الصناعة سيؤدي بالضرورة لتحقيق التنمية المستدامة وصون الموارد الطبيعية من أجل الأجيال الحالية والقادمة.