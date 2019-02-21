شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تتواصل مع سفير مصر بروما للاطمئنان على الطالب المصاب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مساء اليوم مع السيد السفير هشام بدر سفير مصر لدى روما، وذلك لمتابعة حالة الطفل المصرى الذى تواترت أنباء إعلامية عن تعرضه للإصابة على يد زملاء له فى المدرسة.
وأكد السفير هشام بدر عدم تلقيه أى إبلاغ بهذا الشأن، مطالبًا أسرة الطالب بسرعة التواصل مع السفارة وموافاتها بجميع التفاصيل.
كما قرر السفير المصرى إيفاد القنصل العام إلى مستشفى "سان كاميلو" بالعاصمة الإيطالية روما، والتى قيل إن الطالب المصرى موجود بها تحت المراقبة الطبية، من أجل الاطمئنان عليه والوقوف على ملابسات الموقف بالكامل.
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