مصر تُطلق القمر الصناعي "إيجيبت سات A" من كازاخستان

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

قال الدكتور حسين الشافعي، مستشار وكالة الفضاء الروسية في مصر، إنه تم إطلاق القمر الصناعي المصري (إيجيبت سات إيه A) من قاعدة الإطلاق الفضائي الروسية "بايكونور" بكازاخستان.

وأشار في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، إلى أن عملية الإطلاق شهدها وفد مصري عالي المستوى برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، والدكتور علي صادق رئيس برنامج الفضاء المصري السابق والدكتور محمد القوصي رئيس إدارة الأقمار الفضائية بالهيئة، ووفد روسي من وكالة الفضاء الروسية (روس كوسموس)، ومؤسسة الصواريخ والأقمار الفضائية "إينرجيا"، وهي المؤسسة التي قامت بصناعة القمر الصناعي المصري (إيجيبت سات A).

وأوضح أن (إيجيبت سات إيه) تم تصنيعه بالمشاركة المصرية الروسية عوضا عن القمر الذي كان قد تم فقد الاتصال به في فبراير 2015 بعد إطلاقه في 16 أبريل 2014 .. مشيرا إلى أن القمر الجديد يتميز عن السابق بمواصفات فنية زادت من قدرة ذاكرته باستخدام سعات أكبر، وشارك في أعمال تصنيعه مجموعة كبيرة من الباحثين المصريين.

يذكر أنه تم الانتهاء من تصنيع القمر واختباراته نهاية الشهر الماضي، وجرى نقله بطائرة خاصة من روسيا إلى بيكانور حيث شهد الفريق المصري عمليات الاختبارات النهائية له، ودمج القمر بصاروخ الإطلاق من طراز سيوز.

القمر الجديد سيتيح بصور عالية الدقة للأرض إمكانيات التخطيط العمراني، ورصد ظواهر التصحر والاعتداءات على أراضي الدولة، ومتابعة التركيب والنمو المحصولي علاوة على متابعة مسارات البحار والأنهار ومجاري المياه.

يذكر أن الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء كانت قد وقعت عقدا في نهايات 2016 مع مؤسسة "إينرجيا" الروسية تضمن التصنيع المشترك – على مدى عامين – للقمر الجديد " ايجيبت سات A" بمشاركة مجموعة من الباحثين والمهندسين المصريين ممن شاركوا في تصنيع القمر السابق.