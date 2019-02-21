دجل وجنس وانتقام.. مفاجآت في واقعة ذبح "الحاجة عزيزة" بإمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمد شعبان: مفاجآت عدة كشفتها التحقيقات، اليوم الخميس، في واقعة ذبح سيدة عجوز داخل منزلها في منطقة إمبابة.

تحقيقات المباحث كشفت أن نجل الضحية "عزيزة"، 74 سنة، كان يمارس أعمال الدجل والشعوذة، وأنه كان يزعم قدرته على علاج السيدات بممارسة الجنس معهن.

أشارت التحريات إلى أن إحدى الضحايا شعرت بحالة إعياء شديدة نقلت على إثرها للطبيب رغم أنها قامت بتركيب مانع للحمل في وقت سابق، إذ بادر زوجها بسؤال الطبيب عن سبب تعب الزوجة فجاء الرد: "اسأل نفسك".

بالعودة للمنزل، اعترفت السيدة لزوجها بممارستها الجنس مع دجال بزعم علاجها، فاستشاط غضبا وراح يبحث عن الشخص المقصود بدافع الانتقام.

وفشلت مساعي الزوج في العثور على الدجال، فقرر التخلص من والدته العجوز، واستولى على سلسلة ذهب لإيهام المباحث بأن الواقعة بدافع السرقة.

وتمكنت قوة بقيادة المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة من ضبط المتهم وزوجته، وتم إحالتهما للنيابة العامة؛ للتحقيق.

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