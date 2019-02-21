أخبار مصر | "خلي بالك".. قطع المياه عن عدة مناطق بالجيزة لمدة 10 ساعات غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خلي بالك".. قطع المياه عن عدة مناطق بالجيزة لمدة 10 ساعات غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، قطع المياه عن مركز ومدينة أطفيح لمدة 10 ساعات اعتباراً من الساعة الـ 8 مساء الجمعة الموافق 22/2/2019 وحتى الساعة الـ 6 من صباح السبت الموافق 32/2/2019 وذلك لتنفيذ أعمال الربط بين المرحلتين "الأولى والثانية " والخاصة بمشروع توسعات محطة مياه أطفيح.

ومن المقرر انقطاع المياه عن حى جنوب الجيزة والعمرانية الشرقية والغربية والطالبية؛ لإجراء أعمال الصيانة السنوية بمحطة جزيرة الدهب وذلك اعتباراً من الساعة 10 مساء يوم الجمعة الموافق 22/2/2019 حتى الساعة 6 صباح يوم السبت الموافق 23/2/2019 وبناءاً عليه سيتم تخفيض الضغوط لحين الإنتهاء من اعمال الصيانة.

هذا وستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير سيارات لنقل المياه النقية والصالحة للشرب للمناطق المتأثرة بالانقطاع و يمكن الاتصال برقم الطوارئ 125 لتوفير أي احتياجات من المياه.

انقطاع المياه عن مناطق بمدينة نصر لمدة 8 ساعات