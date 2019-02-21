أخبار مصر | رشوان: جلسة مُرتقبة مع وزير النقل بشأن مكتسبات الصحفيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رشوان: جلسة مُرتقبة مع وزير النقل بشأن مكتسبات الصحفيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، إنه يقوم بالتواصل بشكل مستمر مع الدكتور هشام عرفات وزير النقل، مؤكدًا أنه سيعقد جلسة معه حال انتخابه نقيبًا للصحفيين، محورها الأساسي مناقشة مُكتسبات الصحفيين في خدمات النقل.

وأضاف على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن تلك الجلسة ستتضمن تعديل البروتوكول المُوقع بين النقابة وشركة مترو الأنفاق بما يخدم عموم الصحفيين.

وكان وقعت نقابة الصحفيين، بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية لتشغيل وإدارة مترو الأنفاق، في ديسمبر الماضي؛ لوضع محاور اشتراك جديد لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة.

جاء ذلك على هامش قرار اتخذته ززارة النقل، بإلغاء أنصاف التذاكر للفئات المُستثناة، منهم الصحفيين.

ووقع البروتوكول الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، والمهندس علي الفضالي رئيس شركة مترو الأنفاق، وخالد صبرة العضو المنتدب، بمقر شركة المترو بشارع رمسيس.

وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم 1 مارس المقبل، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.